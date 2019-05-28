В одной из школ Пензенской области в ходе ЕГЭ сняли двери в туалете
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- РИА Новости
По её словам, двери сняли с петель в кабинках туалета не в связи с проведением экзамена, а по причине проведения ремонта.
«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана. Директор учреждения образования самостоятельно приняла решение о снятии части дверей в туалетах для ремонта, который должен начаться в ближайшее время», — уточнила Черёмушкина.
Она добавила, что в отношении руководства школы города Заречного будет проведена служебная проверка.
Как передаёт радиостанция, ранее одна из учениц школы рассказала, что руководство образовательного учреждения №226 объяснило выпускникам, что произошедшее является «вынужденной мерой», так как все они должны находиться «в равных условиях».
Об инциденте стало известно после соответствующих публикаций школьников в социальных сетях.
27 мая в российских школах стартовал основной этап ЕГЭ.