В одной из школ Пензенской области в ходе ЕГЭ сняли двери в туалете

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, почему руководство одной из школ региона приняло решение снять двери в туалете образовательного учреждения во время проведения ЕГЭ.
В одной из школ Пензенской области в ходе ЕГЭ сняли двери в туалете
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

По её словам, двери сняли с петель в кабинках туалета не в связи с проведением экзамена, а по причине проведения ремонта.

«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана. Директор учреждения образования самостоятельно приняла решение о снятии части дверей в туалетах для ремонта, который должен начаться в ближайшее время», — уточнила Черёмушкина.

Она добавила, что в отношении руководства школы города Заречного будет проведена служебная проверка.

Как передаёт радиостанция, ранее одна из учениц школы рассказала, что руководство образовательного учреждения №226 объяснило выпускникам, что произошедшее является «вынужденной мерой», так как все они должны находиться «в равных условиях».

Об инциденте стало известно после соответствующих публикаций школьников в социальных сетях.

27 мая в российских школах стартовал основной этап ЕГЭ. 

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