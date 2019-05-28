В одной из школ Пензенской области в ходе ЕГЭ сняли двери в туалете

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, почему руководство одной из школ региона приняло решение снять двери в туалете образовательного учреждения во время проведения ЕГЭ.

По её словам, двери сняли с петель в кабинках туалета не в связи с проведением экзамена, а по причине проведения ремонта.

«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана. Директор учреждения образования самостоятельно приняла решение о снятии части дверей в туалетах для ремонта, который должен начаться в ближайшее время», — уточнила Черёмушкина.

Она добавила, что в отношении руководства школы города Заречного будет проведена служебная проверка.

Как передаёт радиостанция, ранее одна из учениц школы рассказала, что руководство образовательного учреждения №226 объяснило выпускникам, что произошедшее является «вынужденной мерой», так как все они должны находиться «в равных условиях».

Об инциденте стало известно после соответствующих публикаций школьников в социальных сетях.

27 мая в российских школах стартовал основной этап ЕГЭ.