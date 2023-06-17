Кравцов заявил, что серьёзных изменений в содержании и процедуре ЕГЭ в 2024 году не будет

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что серьёзных изменений в технологии и содержании единого государственного экзамена в 2024 году не планируется.

Об этом информирует ТАСС.

«Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ», — сказал министр.

При этом Кравцов отметил, что в случае внесения изменений в ЕГЭ о них будет объявлено до 1 сентября.

Ранее в Тюменской области 22 выпускника получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Также сообщалось, что ЕГЭ по физике и истории в Подмосковье сдали 10 тысяч выпускников.