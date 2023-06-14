В Тюменской области 22 выпускника получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку

В Тюменской области 22 выпускника получили сто баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку,

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Отмечается, что это в два раза больше, чем годом ранее.

Максимальные результаты показали ученики из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Тюменского и Абатского районов, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.