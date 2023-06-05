ЕГЭ по физике и истории в Подмосковье сдали 10 тысяч выпускников
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.
«Результаты экзамена станут известны не позднее 21 июня. Поздравляем всех, кто уже сдал выпускные экзамены. А тем, кому ещё предстоит проходить аттестацию, желаем удачи», — заявили в ведомстве.
Для сдачи ЕГЭ в регионе организовали 156 пунктов.
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