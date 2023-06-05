ЕГЭ по физике и истории в Подмосковье сдали 10 тысяч выпускников

Единые государственные экзамены по истории и физике в Московской области сдали почти 10 тыс. выпускников.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

«Результаты экзамена станут известны не позднее 21 июня. Поздравляем всех, кто уже сдал выпускные экзамены. А тем, кому ещё предстоит проходить аттестацию, желаем удачи», — заявили в ведомстве.

Для сдачи ЕГЭ в регионе организовали 156 пунктов.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.