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ЕГЭ по физике и истории в Подмосковье сдали 10 тысяч выпускников

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Единые государственные экзамены по истории и физике в Московской области сдали почти 10 тыс. выпускников.
ЕГЭ по физике и истории в Подмосковье сдали 10 тысяч выпускников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

«Результаты экзамена станут известны не позднее 21 июня. Поздравляем всех, кто уже сдал выпускные экзамены. А тем, кому ещё предстоит проходить аттестацию, желаем удачи», — заявили в ведомстве.

Для сдачи ЕГЭ в регионе организовали 156 пунктов.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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