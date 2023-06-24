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Биолог Алексеев: в условиях тревожности важно потреблять достаточное количество клетчатки

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Анастасия Румянцева
Биолог, эксперт проекта «Клубы мышления» Университета 2035, научный руководитель «Университета образовательной медицины» Дмитрий Алексеев рассказал в беседе с RT, что регулярное употребление продуктов, богатых клетчаткой, пробиотиков и других полезных для слизистой кишечника продуктов, а также дыхательные практики могут существенно снизить уровень тревожности и беспокойства.
Биолог Алексеев: в условиях тревожности важно потреблять достаточное количество клетчатки
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Как отметил эксперт, с биологической точки зрения состояние тревожности и беспокойства часто сочетается с расстройствами пищеварения и нарушением работы кишечника и сообщает организму, что требуются изменения.

«В условиях повышенной тревожности важно следить за состоянием ЖКТ, правильно питаться. Для начала потреблять достаточное количество клетчатки — это 30 граммов в день, что соответствует пяти небольшим порциям овощей», — рассказал Алексеев.

Также, как пояснил специалист, для нормализации пищеварения следует употреблять «дружественную» для микробиома кишечника еду.

«Люди, которые употребляют фаст-фуд, жирную пищу страдают от дисбиоза — нарушения микрофлоры — и синдрома раздражённого кишечника. Реагируя на дисбиоз, блуждающий нерв часто посылает в мозг сигнал тревоги. Поэтому важно «подкармливать» слизистую кишечника полезными веществами, например пробиотиками», — добавил собеседник RT.

По его словам, здоровый человек, наладив питание, может уже через неделю снизить выраженность симптомов тревожности и беспокойства, связанных с проблемами в кишечнике. 

Помимо правильного питания, снижать тревожность можно с помощью дыхания, посоветовал биолог.

«Есть разные техники, которые в моменте могут снимать беспокойство. Например, дыхание по квадрату, дыхание с задержками хорошо помогает расслабиться», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала в беседе с RT исследование, опубликованное в научном журнале Lancet, в котором утверждается, что нездоровый рацион питания ежегодно приводит к преждевременной смерти 11 млн человек.

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