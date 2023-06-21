Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Соломатина: смерти людей из-за нездорового питания связаны с изменением образа жизни

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала в беседе с RT исследование, опубликованное в научном журнале Lancet, в котором утверждается, что нездоровый рацион питания ежегодно приводит к преждевременной смерти 11 млн человек.
Врач Соломатина: смерти людей из-за нездорового питания связаны с изменением образа жизни
  • Gettyimages.ru
  • © AsiaVision

«Есть расхожее выражение: «Мы состоим из того, что едим». Почти это так, потому что у нас обновляются наши клетки, процессы разрушения, восстановления идут непрерывно. В молодости они идут более интенсивно, чем к старости. Далее накапливаются системные ошибки, мы разрушаемся быстрее, соответственно, быстрее стареем. Изменились обстоятельства нашей жизни, генетически было заложено немного другое: всегда человек искал еду, у него не было такого изобилия, и еда была другой, движение — другим, стрессы — другие. Поэтому наш организм так заточен, что на какую-то высокоэнергетическую, сладкую, жирную организм начинает выделять гормоны удовольствия, чтобы поощрить человека искать её снова», — подчеркнула диетолог.

По её словам, сейчас ещё научились создавать «искусственные поощрители» — усилители вкуса, которые стимулируют есть больше.

«Человек всё ест, ему всё больше хочется, он практически не тратит энергию... Стрессы немного другие, если раньше — зверь прыгнул, и реакция «бей или беги», то сейчас хронические так называемые виртуальные стрессы — это тоже сильно бьёт по нашему организму и ломает все механизмы. Что мы можем сделать в этих условиях? Нужно приспособиться: либо через много лет, либо включить разум. Есть осознание, есть информация, исследования — не нужно ждать столько лет, нужно понимать, что есть база физиологии, необходим набор питательных веществ, не заменителей», — заявила эксперт. 

Соломатина напомнила, что патогенная флора очень «любит» сахар, а также есть бактерии, которые «любят» обработанную еду, например сосиски и колбасу.

«Это бактерии, которые вредят нашим «друзьям». А наши «друзья» любят клетчатку в виде овощей, отрубей, цельных зёрен, ферментированных продуктов», — пояснила собеседница RT.  

Она добавила, что такого количества соли и сахара в рационе раньше не было. Организм пытается с этим справиться, но ему приходится очень тяжело, заявила специалист. 

Ранее научный журнал Lancet опубликовал исследование, в котором утверждается, что нездоровый рацион питания ежегодно приводит к преждевременной смерти 11 млн человек.

Отмечается, что опасным считается рацион, в котором присутствует большое количество соли, есть недостаток цельнозерновых продуктов или фруктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить