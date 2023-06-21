Врач Соломатина: смерти людей из-за нездорового питания связаны с изменением образа жизни

Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала в беседе с RT исследование, опубликованное в научном журнале Lancet, в котором утверждается, что нездоровый рацион питания ежегодно приводит к преждевременной смерти 11 млн человек.

«Есть расхожее выражение: «Мы состоим из того, что едим». Почти это так, потому что у нас обновляются наши клетки, процессы разрушения, восстановления идут непрерывно. В молодости они идут более интенсивно, чем к старости. Далее накапливаются системные ошибки, мы разрушаемся быстрее, соответственно, быстрее стареем. Изменились обстоятельства нашей жизни, генетически было заложено немного другое: всегда человек искал еду, у него не было такого изобилия, и еда была другой, движение — другим, стрессы — другие. Поэтому наш организм так заточен, что на какую-то высокоэнергетическую, сладкую, жирную организм начинает выделять гормоны удовольствия, чтобы поощрить человека искать её снова», — подчеркнула диетолог.

По её словам, сейчас ещё научились создавать «искусственные поощрители» — усилители вкуса, которые стимулируют есть больше.

«Человек всё ест, ему всё больше хочется, он практически не тратит энергию... Стрессы немного другие, если раньше — зверь прыгнул, и реакция «бей или беги», то сейчас хронические так называемые виртуальные стрессы — это тоже сильно бьёт по нашему организму и ломает все механизмы. Что мы можем сделать в этих условиях? Нужно приспособиться: либо через много лет, либо включить разум. Есть осознание, есть информация, исследования — не нужно ждать столько лет, нужно понимать, что есть база физиологии, необходим набор питательных веществ, не заменителей», — заявила эксперт.

Соломатина напомнила, что патогенная флора очень «любит» сахар, а также есть бактерии, которые «любят» обработанную еду, например сосиски и колбасу.

«Это бактерии, которые вредят нашим «друзьям». А наши «друзья» любят клетчатку в виде овощей, отрубей, цельных зёрен, ферментированных продуктов», — пояснила собеседница RT.

Она добавила, что такого количества соли и сахара в рационе раньше не было. Организм пытается с этим справиться, но ему приходится очень тяжело, заявила специалист.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал исследование, в котором утверждается, что нездоровый рацион питания ежегодно приводит к преждевременной смерти 11 млн человек.

Отмечается, что опасным считается рацион, в котором присутствует большое количество соли, есть недостаток цельнозерновых продуктов или фруктов.