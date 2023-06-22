Депутат Тумусов об идее удалённой работы в жаркую летнюю погоду: решать должны работодатели

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о разработке рекомендации для российских работодателей о переводе коллектива или его части на дистанционную форму работы в жаркую и засушливую погоду.

Тумусов данное предложение назвал пиаром на фоне наступающих летних дней.

Депутат также отметил, что подобные решения должны принимать руководители и прописывать данную меру законодательно нет необходимости.

«Любой руководитель, в целях защиты здоровья своих работников, всегда может сам такое решение принять. И не надо делать никаких приказов или принуждений. Любой заботливый руководитель сам может (переводить на удалёнку. — RT), закон этого не запрещает», — добавил парламентарий.

Он также напомнил, что удалённую работу можно организовать далеко не для всех категорий граждан.

«Например, если это конвейерная сборка чего-либо, там заочно работать не получится. Но, условно говоря, если это клерк, делающий расчёты на компьютере, то он спокойно может работать из дома. Но, ещё раз говорю, решение принимает руководитель. Работодатели — грамотные люди, которые заботятся о развитии своего предприятия», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать рекомендации для российских работодателей для перевода коллектива или его части (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму работы в жаркую и засушливую погоду.