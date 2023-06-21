Набиуллина призвала принять закон, чтобы банки не прятали реальные ставки по кредитам
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«Сейчас банки пытаются прятать за комиссиями и дополнительными продуктами реальные ставки, люди не понимают, какие ставки... Нужны более жёсткие меры. Изменения в закон, требования к рекламе таких кредитов для того, чтобы не вводить людей в заблуждение», — цитирует её РИА Новости.
По словам Набиуллиной, Центробанк обеспокоен ипотекой, которую слишком «накачали» льготные программы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ипотеки составляет 18%.
По мнению главы ЦБ, массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать.