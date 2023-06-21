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Набиуллина призвала принять закон, чтобы банки не прятали реальные ставки по кредитам

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина призвала принять законодательные меры для того, чтобы банки не смогли прятать реальные ставки по кредитам.
Набиуллина призвала принять закон, чтобы банки не прятали реальные ставки по кредитам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сейчас банки пытаются прятать за комиссиями и дополнительными продуктами реальные ставки, люди не понимают, какие ставки... Нужны более жёсткие меры. Изменения в закон, требования к рекламе таких кредитов для того, чтобы не вводить людей в заблуждение», — цитирует её РИА Новости.

По словам Набиуллиной, Центробанк обеспокоен ипотекой, которую слишком «накачали» льготные программы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ипотеки составляет 18%.

По мнению главы ЦБ, массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать.

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