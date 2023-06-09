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Набиуллина: массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать

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Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать
  • РИА Новости

«Мы считаем, что широкие программы льготного кредитования жилья — очень эффективный механизм в условиях кризиса, но он должен быть временным», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

По её словам, в прошлом году широкое применение льготных программ от застройщиков привело к росту цен.

Она отметила, что льготную программу кредитования необходимо постепенно делать адресной.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости» писали, почему россияне отдают предпочтение квартирам в новых домах, отказываясь от приобретения объектов на вторичном рынке.

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