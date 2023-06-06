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Риелтор Русакова назвала траншевую ипотеку поводом для покупки жилья в новостройке

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Риелтор Анна Русакова назвала факторы, по которым покупка недвижимости на первичном рынке может быть более выгодной в экономическом плане.
Риелтор Русакова назвала траншевую ипотеку поводом для покупки жилья в новостройке
  • РИА Новости

В настоящее время на вторичное жильё действует ставка порядка 12%, тогда как на новостройки — около 7,7%, отметила эксперт в интервью Тульской службе новостей.

По её словам, застройщикам на фоне повышения цен на первичном рынке приходится придумывать различные акции и скидки, чтобы подогревать спрос. Одним из таких вариантов является траншевая ипотека.

«Это выгодно даже тем, кто сейчас снимает жильё и не может одновременно платить за ипотеку и аренду. В этом случае платёж до сдачи дома будет низким, поэтому платить становится проще», — объяснила Русакова.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости» писали, почему россияне отдают предпочтение квартирам в новых домах, отказываясь от приобретения объектов на вторичном рынке.

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