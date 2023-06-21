Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Набиуллина: Центробанк обеспокоен ипотекой, которую слишком «накачали» льготные программы

Короткая ссылка
Центробанк России обеспокоен ипотекой, которую слишком «накачали» льготные или псевдольготные программы, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: Центробанк обеспокоен ипотекой, которую слишком «накачали» льготные программы
  • Gettyimages.ru
  • © Evkaz

«Нас беспокоит ипотека, которую слишком накачали льготные и псевдольготные программы», — цитирует её РИА Новости.

По словам Набиуллиной, на данный момент ЦБ ограничивает темпы выдачи кредитов с низким первоначальным взносом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ипотеки составляет 18%.

По мнению главы ЦБ, массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить