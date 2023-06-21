Набиуллина: Центробанк обеспокоен ипотекой, которую слишком «накачали» льготные программы
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«Нас беспокоит ипотека, которую слишком накачали льготные и псевдольготные программы», — цитирует её РИА Новости.
По словам Набиуллиной, на данный момент ЦБ ограничивает темпы выдачи кредитов с низким первоначальным взносом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ипотеки составляет 18%.
По мнению главы ЦБ, массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать.