Набиуллина: Центробанк обеспокоен ипотекой, которую слишком «накачали» льготные программы

Центробанк России обеспокоен ипотекой, которую слишком «накачали» льготные или псевдольготные программы, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.

«Нас беспокоит ипотека, которую слишком накачали льготные и псевдольготные программы», — цитирует её РИА Новости.

По словам Набиуллиной, на данный момент ЦБ ограничивает темпы выдачи кредитов с низким первоначальным взносом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ипотеки составляет 18%.

По мнению главы ЦБ, массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать.