Минкультуры: «Троица» находится в храме Христа Спасителя в стабильном состоянии

Икона «Троица» Андрея Рублёва находится в храме Христа Спасителя, она в стабильном состоянии, сообщает Минкультуры.

«В кафедральном соборе древний памятник находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что резких колебаний температурно-влажностного режима в храме нет, икона в стабильном состоянии.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.

Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой назвал справедливым решением передачу «Троицы» РПЦ.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года. В интервью «Известиям» она отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.