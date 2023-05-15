Икону «Троица» Андрея Рублёва вернули РПЦ

Икону «Троица» Андрея Рублёва по решению президента России Владимира Путина передали Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублёвым», — говорится в заявлении.

Отмечается, что икона в течение года будет выставлена в храме Христа Спасителя, после чего её перевезут на историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

В феврале Путин в поздравлении с 14-й годовщиной интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что РПЦ под его представительством делит с народом тяготы сложного времени.