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Песков адресовал Минкультуры вопрос о сроках нахождения «Троицы» в храме Христа Спасителя

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Министерству культуры вопрос о сроках нахождения иконы «Троица» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя.
Песков адресовал Минкультуры вопрос о сроках нахождения «Троицы» в храме Христа Спасителя
  • Gettyimages.ru

По словам Пескова, он не может прокомментировать данную ситуацию.

«Это к Минкульту», — цитирует Интерфакс представителя Кремля. 

Он добавил, что были приняты решения о реставрационных работах, однако сроки обсуждали эксперты.

Ранее в РПЦ сообщили, что пребывание «Троицы» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.

Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой назвал справедливым решением передачу «Троицы» РПЦ.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года. В интервью «Известиям» она отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.

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