РПЦ: пребывание «Троицы» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля
В сообщении на официальном сайте Русской православной церкви отмечается, что в связи с указанием президента России Владимира Путина икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублёвым, подлежит передаче в безвозмездное пользование РПЦ.
«Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — сказано в заявлении.
Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года. В интервью «Известиям» она отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.