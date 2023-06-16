РПЦ: пребывание «Троицы» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля

В РПЦ сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублёва пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля.

В сообщении на официальном сайте Русской православной церкви отмечается, что в связи с указанием президента России Владимира Путина икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублёвым, подлежит передаче в безвозмездное пользование РПЦ.

«Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — сказано в заявлении.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года. В интервью «Известиям» она отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.