Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минкультуры заявили, что процесс реставрации иконы «Троица» может занять до года

Короткая ссылка
Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года.

Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

При этом Любимова отметила, что назвать точные сроки пока что сложно. 

«В процессе реставрации любого объекта могут возникать какие-то новые подробности и детали», — сказала министр.

Она добавила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.

Ранее в Минкультуры сообщили, что «Троица» установлена в капсулу в храме Христа Спасителя.

Также сообщалось, что около шести тысяч верующих пришли поклониться иконе Святой Троицы в храме Христа Спасителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить