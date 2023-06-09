В Минкультуры заявили, что процесс реставрации иконы «Троица» может занять до года

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года.

Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

При этом Любимова отметила, что назвать точные сроки пока что сложно.

«В процессе реставрации любого объекта могут возникать какие-то новые подробности и детали», — сказала министр.

Она добавила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.

Ранее в Минкультуры сообщили, что «Троица» установлена в капсулу в храме Христа Спасителя.

Также сообщалось, что около шести тысяч верующих пришли поклониться иконе Святой Троицы в храме Христа Спасителя.