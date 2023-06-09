В Минкультуры заявили, что процесс реставрации иконы «Троица» может занять до года
Об этом она рассказала в интервью «Известиям».
При этом Любимова отметила, что назвать точные сроки пока что сложно.
«В процессе реставрации любого объекта могут возникать какие-то новые подробности и детали», — сказала министр.
Она добавила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.
Ранее в Минкультуры сообщили, что «Троица» установлена в капсулу в храме Христа Спасителя.
Также сообщалось, что около шести тысяч верующих пришли поклониться иконе Святой Троицы в храме Христа Спасителя.