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В Минкультуры сообщили, что «Троица» установлена в капсулу в храме Христа Спасителя

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Икона «Троица» Андрея Рублёва установлена в капсулу в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
В Минкультуры сообщили, что «Троица» установлена в капсулу в храме Христа Спасителя
  • РИА Новости

«Икона установлена в капсулу, обеспечивающую режим влажности, в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника», — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что во время нахождения в храме за иконой будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икона «Троица» Андрея Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, затем её перенесут в Троице-Сергиеву лавру.

Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность иконы «Троица» Рублёва.

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