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Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность «Троицы»

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Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность иконы «Троица» Андрея Рублёва.
Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность «Троицы»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в РПЦ.

«Безопасность во время нахождения иконы в храме Христа Спасителя будет обеспечиваться Росгвардией и службой безопасности храма», — сказано в заявлении.

Ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублёва с 4 июня будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности.

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