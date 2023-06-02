Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность «Троицы»

Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность иконы «Троица» Андрея Рублёва.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в РПЦ.

«Безопасность во время нахождения иконы в храме Христа Спасителя будет обеспечиваться Росгвардией и службой безопасности храма», — сказано в заявлении.

Ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублёва с 4 июня будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности.