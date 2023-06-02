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РПЦ: «Троица» в храме Христа Спасителя будет под наблюдением персонала Третьяковки

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Икона «Троица» Андрея Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности.

Об этом рассказали в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

«Принесение иконы обеспечивается Министерством культуры Российской Федерации», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Также в отделе отметили, что допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Троица» будет перемещена в храм в нынешнем состоянии, где специалисты примут решение о её реставрации.

Позже протоиерей Леонид Калинин был освобождён от всех должностей и запрещён в служении за «воспрепятствование» принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублёва.

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