Песков: «Троица» будет перемещена в храм, где примут решение о реставрации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Троица» Андрея Рублёва будет перемещена в храм в нынешнем состоянии, там специалисты примут решение о её реставрации.

«В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в её нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по её дальнейшей реставрации, которая начнётся после определённого времени», — сказал Песков.

Ранее в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси заявили, что икону «Троица» Рублёва по решению президента России Владимира Путина передали Русской православной церкви.