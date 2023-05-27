Протоиерей Калинин запрещён в служении из-за ситуации вокруг иконы «Троица» Рублёва

Протоиерей Леонид Калинин освобождён от всех должностей и запрещён в служении за «воспрепятствование» принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублёва.

Об этом сообщает сайт РПЦ.

«Протоиерей Леонид Калинин в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица»... освобождён от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы Римского, г. Москвы и запрещён в священнослужении», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве культуры России сообщили, что икона Святой Троицы Андрея Рублёва будет на две недели перемещена в храм Христа Спасителя.

Как отмечали в Кремле, решение о передаче иконы «Троица» церкви было согласовано с президентом России Владимиром Путиным.

15 мая икону «Троица» Андрея Рублёва передали Русской православной церкви.