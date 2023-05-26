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Минкультуры: «Троицу» Рублёва переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня

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Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва будет перемещена в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня.
Минкультуры: «Троицу» Рублёва переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва... будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Троица» Андрея Рублёва будет перемещена в храм в нынешнем состоянии, там специалисты примут решение о её реставрации.

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