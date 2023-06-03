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Патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года

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Икона «Троица» Андрея Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, затем её перенесут в Троице-Сергиеву лавру. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года
  • РИА Новости

По его словам, завтра патриарх будет молиться перед образом Святой Троицы в храме Христа Спасителя.

«Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне», — приводит ТАСС его заявление после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Патриарх добавил, что после этого икона будет возвращена в Троице-Сергиеву лавру на своё историческое место.

Ранее сообщалось, что Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность иконы «Троица» Рублёва.

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