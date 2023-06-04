Около шести тысяч верующих пришли поклониться иконе Святой Троицы в храме Христа Спасителя

Около 6 тыс. верующих пришли в храм Христа Спасителя в Москве, чтобы поклониться иконе Святой Троицы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В настоящее время уже около 6 тыс. москвичей и гостей столицы пришли поклониться иконе Святой Троицы. Верующие продолжают идти к святыне», — сказано в сообщении.

Службу в честь праздника Святой Троицы в храме Христа Спасителя провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее стало известно, что паломников впустили в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, в котором выставлена икона «Троица» Андрея Рублёва.

Накануне вечером она была доставлена в храм.

Сообщалось, что сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя в Москве, где выставлена икона.