Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Около шести тысяч верующих пришли поклониться иконе Святой Троицы в храме Христа Спасителя

Короткая ссылка
Около 6 тыс. верующих пришли в храм Христа Спасителя в Москве, чтобы поклониться иконе Святой Троицы.
Около шести тысяч верующих пришли поклониться иконе Святой Троицы в храме Христа Спасителя
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В настоящее время уже около 6 тыс. москвичей и гостей столицы пришли поклониться иконе Святой Троицы. Верующие продолжают идти к святыне», — сказано в сообщении.

Службу в честь праздника Святой Троицы в храме Христа Спасителя провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее стало известно, что паломников впустили в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, в котором выставлена икона «Троица» Андрея Рублёва.

Накануне вечером она была доставлена в храм.

Сообщалось, что сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя в Москве, где выставлена икона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить