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Паломников начали пускать в храм Христа Спасителя

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Паломников впустили в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, в котором выставлена икона «Троица» Андрея Рублёва.
Паломников начали пускать в храм Христа Спасителя
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Икона накануне вечером была доставлена в храм.

Как отмечали в Третьяковке, икона будет возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня.

В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата подчеркнули, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности.

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