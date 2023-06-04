Паломников начали пускать в храм Христа Спасителя
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Икона накануне вечером была доставлена в храм.
Как отмечали в Третьяковке, икона будет возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня.
В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата подчеркнули, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности.