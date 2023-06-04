«Троицу» вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня
Об этом говорится в Telegram-канале Третьяковки.
Отмечается, что в соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи.
Ранее в Минкультуры сообщили, что «Троица» установлена в капсулу в храме Христа Спасителя.
Также Патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года.