«Троицу» вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня

Икона «Троица» Андрея Рублёва должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня.

Об этом говорится в Telegram-канале Третьяковки.

Отмечается, что в соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи.

Ранее в Минкультуры сообщили, что «Троица» установлена в капсулу в храме Христа Спасителя.

Также Патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года.