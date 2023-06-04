Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Троицу» вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня

Короткая ссылка
Икона «Троица» Андрея Рублёва должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня.

Об этом говорится в Telegram-канале Третьяковки.

Отмечается, что в соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи.

Ранее в Минкультуры сообщили, что «Троица» установлена в капсулу в храме Христа Спасителя.

Также Патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить