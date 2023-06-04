Сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя, где выставлена икона «Троица»

Сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя в Москве, где выставлена икона «Троица» Андрея Рублёва.

Как пишет РИА Новости, священнослужители поклонились иконе перед началом литургии, которую проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Первыми иконе, которую выставили у алтаря, поклонились священнослужители перед началом литургии.

Ранее паломников впустили в кафедральный соборный храм Христа Спасителя.

В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата подчеркнули, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности.