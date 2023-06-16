Спецпредставитель президента России Швыдкой назвал справедливой передачу «Троицы» РПЦ

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости назвал справедливым решением передачу «Троицы» Андрея Рублёва Русской православной церкви (РПЦ).

«Троица» передана в РПЦ, что справедливо», — сказал Швыдкой в кулуарах ПМЭФ-2023.

Он отметил, что в данном случае важно не то, кто владеет этой церковной иконой, а то, как её хранить и сохранять для будущего.

Также он назвал важным сделать икону доступной для людей, которые не являются воцерквлёнными или принадлежат к другой конфессии.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.

16 июня в РПЦ сообщили, что пребывание «Троицы» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года. В интервью «Известиям» она отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.