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В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения холеры сохраняется

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России несколько лет практически нет.

Об этом она рассказала в интервью РИА Новости

«Риск холеры есть всегда... Самолётом инфекцию может завести любой турист», — сказала Попова.

По её словам, сегодня большое количество стран в мире поражено холерой. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство делает всё, чтобы проникновение холеры в страну было наименее возможным.

Ранее в Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры.

В марте ВОЗ оценивал риск холеры на глобальном уровне как очень высокий.

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