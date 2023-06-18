В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения холеры сохраняется
Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
«Риск холеры есть всегда... Самолётом инфекцию может завести любой турист», — сказала Попова.
По её словам, сегодня большое количество стран в мире поражено холерой. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство делает всё, чтобы проникновение холеры в страну было наименее возможным.
Ранее в Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры.
В марте ВОЗ оценивал риск холеры на глобальном уровне как очень высокий.