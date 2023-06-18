В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения холеры сохраняется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России несколько лет практически нет.

Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Риск холеры есть всегда... Самолётом инфекцию может завести любой турист», — сказала Попова.

По её словам, сегодня большое количество стран в мире поражено холерой. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство делает всё, чтобы проникновение холеры в страну было наименее возможным.

Ранее в Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры.

В марте ВОЗ оценивал риск холеры на глобальном уровне как очень высокий.