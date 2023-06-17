В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры

В Одесской области ввели запрет на купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоёмах региона после обнаружения в них возбудителей инфекционных болезней, в том числе холеры.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе Одесского городского совета.

Отмечается, что в воде обнаружили возбудителей сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, а также яйца и личинки гельминтов людей и животных.

Причём содержание кишечной палочки значительно превышает норму.

«Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоёмах (речные и морские места рекреации). Также необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов», — сказано в заявлении.

13 июня стало известно, что сальмонелла и кишечная инфекция обнаружены в акватории Чёрного моря в Одесской области на Украине.