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В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры

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В Одесской области ввели запрет на купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоёмах региона после обнаружения в них возбудителей инфекционных болезней, в том числе холеры.
В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе Одесского городского совета.

Отмечается, что в воде обнаружили возбудителей сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, а также яйца и личинки гельминтов людей и животных.

Причём содержание кишечной палочки значительно превышает норму.

«Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоёмах (речные и морские места рекреации). Также необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов», — сказано в заявлении.

13 июня стало известно, что сальмонелла и кишечная инфекция обнаружены в акватории Чёрного моря в Одесской области на Украине.

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