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Власти Одессы: в акватории Чёрного моря обнаружены сальмонелла и кишечная инфекция

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Сальмонелла и кишечная инфекция обнаружены в акватории Чёрного моря в Одесской области на Украине.
Власти Одессы: в акватории Чёрного моря обнаружены сальмонелла и кишечная инфекция
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель департамента экологии областной администрации Павел Буланович.

«В Одесском районе в акватории Чёрного моря обнаружены три пробы воды с сальмонеллой и кишечной инфекцией», — сообщил он.

Уточняется, что в Одесской области усилены стабилизационные меры.

Ранее советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил об усилении минной опасности в Чёрном море.

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