Власти Одессы: в акватории Чёрного моря обнаружены сальмонелла и кишечная инфекция
- РИА Новости
Об этом сообщил руководитель департамента экологии областной администрации Павел Буланович.
«В Одесском районе в акватории Чёрного моря обнаружены три пробы воды с сальмонеллой и кишечной инфекцией», — сообщил он.
Уточняется, что в Одесской области усилены стабилизационные меры.
Ранее советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил об усилении минной опасности в Чёрном море.