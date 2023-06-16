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Терапевт Лапа посоветовала защищать кожу от ультрафиолета и пить больше воды в жару

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Ангелина Шурпина
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, какие правила стоит соблюдать в жаркую погоду.
Терапевт Лапа посоветовала защищать кожу от ультрафиолета и пить больше воды в жару
  • Gettyimages.ru

По мнению врача, стоит отдыхать не на открытом солнце, а в беседках. Она также порекомендовала использовать крем SPF 50, чтобы защититься от ультрафиолета.

Главная опасность в жару — перегрев, напомнила эксперт. 

«Надевайте одежду с закрытыми рукавами, идя по солнечной стороне, обязательно закрывайте лицо шляпой с полями. Загорайте постепенно, не в первый день, поскольку очень опасны солнечные ожоги, восстановление после них очень тяжёлое, защищайте глаза», — объяснила специалист.

Кроме того, собеседница RT напомнила о необходимости пить больше воды.

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