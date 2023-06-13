Врач Болибок посоветовал пить минеральную воду и соки в жару

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, как избежать перегревания в жару.

Врач напомнил, что в жаркую погоду человек теряет много жидкости с дыханием и через пот.

«Нужно пить много жидкости, восполняя эти потери. В качестве питья нужно выбирать что-то, что содержит различные соли: минеральные воды, соки. Хорошо идут напитки с использованием молочной сыворотки. Нежелательно есть плотную пищу», — рассказал он.

Болибок добавил, что если человек перегрелся, то нужно принимать водные охлаждающие процедуры.

«Есть ещё такой способ: заморозить лёд и к коленным и локтевым складкам прикладывать, чтобы в буквальном смысле слова охлаждать кровь», — добавил врач.

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