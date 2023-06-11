Вильфанд: купальный сезон в Подмосковье можно будет открывать с четвёртой пятидневки июня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.

Специалист обратил внимание на то, что в ряде регионов, в том числе в Московской области, прогнозируются заморозки.

«В ближайшую ночь в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Московской, Владимирской и Тверской областях прогнозируются заморозки от 0…-2 °С. Это связано с тем, что северная и центральная части Европейской России находятся под влиянием холодной части антициклона, воздушные массы перемещаются с севера и северо-востока», — объяснил Вильфанд.

Он также отметил, что на юге европейской части России «сложная погода».

«По-прежнему там фронтальный раздел. В Крыму выпало необычно много осадков, примерно 30 мм. В Краснодарском крае до вторника включительно — интенсивные дожди. Связано это с противостоянием холодных воздушных масс, приходящих с севера, и тропическим воздухом, из-за чего формируется очень обострённый фронтальный раздел, по клину которого воздушные массы перемещаются вверх и формируют высокую облачность. Что и приводит к интенсивным осадкам», — добавил специалист.

По его мнению, в столице ситуация с погодой «исключительная».

«Во-первых, мы находимся всего в десяти днях от летнего солнцестояния. Значит, солнечные лучи крайне насыщены энергией. Во-вторых, адвекция холодных воздушных масс будет ощущаться сегодня и завтра. Это противоборство приводит к тому, что сегодня температура ниже нормы примерно на четыре-пять градусов. Такой температурный фон характерен скорее для конца первой декады мая. В итоге москвичи и жители Подмосковья, находясь на солнце, будут ощущать сильную жару, а в тени, где происходит адвекция холодного воздуха, будут ёжиться от холода», — рассказал собеседник RT.

Вильфанд также сообщил, что начиная с понедельника начнётся повышение температуры.

«Холодные воздушные массы, которые зашли к нам с севера, начнут трансформироваться под воздействием солнечной энергии. Уже завтра температура днём — около +20 °С, во вторник — +20…+21 °С. А начиная со среды мы войдём в свой нормальный режим. В среду и четверг в Москве — +24…+25 °С, по области — до +27 °С. Температурный фон со второй половины недели будет уже на два градуса выше нормы. И что ещё очень важно, начиная с четверга существенно повышаются ночные температуры — выше десятиградусной отметки», — добавил специалист.

В заключение синоптик рассказал, что, по предварительным прогнозам, купальный сезон может быть открыт с четвёртой пятидневки июня.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в водоёмах Центральной России можно будет открывать купальный сезон.

По его словам, купание там станет возможным, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении хотя бы пяти дней будет держаться на уровне +20 °С.