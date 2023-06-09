Купаться в водоёмах в центральной России можно будет не раньше третьей декады июня

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в водоёмах центральной России можно будет открывать купальный сезон.

Купание там станет возможным, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении хотя бы пяти дней будет держаться на уровне +20 °С, сообщил синоптик в интервью Радио Sputnik.

По его словам, в ближайшее время открыть купальный сезон не удастся.

«Более или менее обоснованно прогноз я пока могу дать до 15 июня. До этого времени прогрева воды не ожидается. Поэтому я могу сказать, что не раньше 20-х чисел июня можно будет говорить об открытии купального сезона в центральной России», — уточнил Шувалов.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС сообщило, что в Челябинской области ожидается похолодание после нескольких недель аномальной жары.