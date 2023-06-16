Врач Банный: разница в температуре между улицей и помещением не должна превышать 5—10°С

Врач Денис Банный рассказал в беседе с RT, чем может быть опасен кондиционер и как правильно им пользоваться без вреда для здоровья.

Специалисты рекомендуют регулировать тепловой режим кондиционера так, чтобы разница в температуре между улицей и помещением не превышала 5—10°С, предупредил эксперт лаборатории «Гемотест».

«Если на улице +30°С, лучше настроить кондиционер на +22...+23°С, не меньше. Не стоит сидеть под прямым потоком холодного воздуха, а если кондиционер ещё не установили и только выбирают, лучше отдать предпочтение инверторным моделям. Они дороже обычных охлаждающих систем, но зато тише, экологичнее, безопаснее и не допускают скачков температур», — объяснил врач.

Он также добавил, что при использовании кондиционера часто забывают о том, что необходимо время от времени выключать его и проветривать помещение.

«Охлаждающая система перегоняет один и тот же воздух, в нём постепенно снижается содержание кислорода и влаги, а сухая атмосфера негативно воздействует на слизистые и способствует развитию аллергических и респираторных заболеваний», — заявил собеседник RT.

Редкая, но не исключённая опасность, которую несут в себе центральные системы кондиционирования в супермаркетах и офисных центрах, — возможность подхватить болезнь легионеров (легионеллёз), рассказал эксперт.

«Её вызывают микроорганизмы рода легионелла, которые хорошо размножаются в тёплой воде резервуаров центральных охладительных систем. Патогенные бактерии становятся причиной атипичной пневмонии, которая требует срочного лечения. Рассадником аллергенов и возбудителей инфекций становятся со временем и фильтры кондиционера, если их вовремя не чистить», — заключил Банный.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, как избежать перегревания в жару.