Психолог Екушевская: ночные кошмары и головные боли у ребёнка могут указывать на стресс в школе

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart (от Skyeng) Анастасия Екушевская рассказала, что есть ряд косвенных признаков, которые могут указывать на то, что у ребёнка проблемы в школе.

Отсутствие желания идти на учёбу — явный признак того, что у ребёнка что-то не так в школе, однако признаки могут быть и не такими явными, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Родителей должно насторожить, если у ребёнка часто возникают проблемы со здоровьем: головные боли, боль в животе, повышение температуры. Часто такие симптомы проявляются у детей на фоне стресса.

«Также могут проявиться проблемы с аппетитом и сном, включая ночные кошмары и пробуждения посреди ночи», — отметила Екушевская.

Изменения поведения и эмоционального состояния могут указывать на дискомфорт, который ребёнок испытывает в школе. Иногда это сопровождается снижением успеваемости, заключила психолог.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, глицина, лецитина и витамина К.