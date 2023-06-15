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Глава ГУВМ МВД России Казакова: за последние 5 лет принято более 40 миграционных законов

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Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эксклюзивном интервью RT рассказала о том, как менялось миграционное законодательство последние пять лет.
Глава ГУВМ МВД России Казакова: за последние 5 лет принято более 40 миграционных законов
  • РИА Новости

«Если говорить о последних пяти годах, то в сфере миграционного законодательства принято более 40 законов. На это повлияли и пандемия COVID-19, и геополитическая ситуация в мире. И мы надеемся, что эти 40 законов, которые были приняты, стали определённым этапом в развитии миграционного законодательства», — заявила Казакова.

При этом она отметила, что все принимаемые изменения направлены на упрощение процедур приобретения гражданства. Однако речь идёт лишь о тех гражданах, которые хотят жить в России и быть законопослушными гражданами.

«Это упрощение для тех, кто хочет работать на территории России, приехать в нашу страну и стать полноправными законопослушными гражданами. Для них процедуры должны быть простыми, понятными и не создавать излишних проблем», — сказала Казакова.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма на Северном Кавказе.

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