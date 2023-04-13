Патрушев: зарубежные НПО используют мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе

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Зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма на Северном Кавказе.
Патрушев: зарубежные НПО используют мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Серьёзным угрозообразующим фактором является деятельность иностранных неправительственных организаций, которые пытаются использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры, иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений, разжигания религиозной и социальной розни», — цитирует его РИА Новости.

Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.

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