Патрушев: зарубежные НПО используют мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе
- РИА Новости
Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Серьёзным угрозообразующим фактором является деятельность иностранных неправительственных организаций, которые пытаются использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры, иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений, разжигания религиозной и социальной розни», — цитирует его РИА Новости.
Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.