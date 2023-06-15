Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эксклюзивном интервью RT рассказала о пятилетнем сотрудничестве в рамках проекта «Не один на один», работе над законодательством, а также о предстоящих изменениях миграционной политики.

Глава ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова — о работе проекта «Не один на один»

— Уже пять лет МВД, в частности Главное управление по вопросам миграции, сотрудничает с RT в рамках проекта «Не один на один» — помогает гражданам с оформлением разрешительных документов, а также с приобретением российского гражданства. Как вы оцениваете это сотрудничество и проект в целом?

— Во-первых, хочется сказать огромное спасибо всей команде RT и руководству данной компании за работу, которую вы делаете. В первую очередь вы находите людей, которым действительно нужна помощь. За пять лет это порядка 270 человек. Можно по-разному оценивать эти цифры: говорить, что они большие или небольшие. Если рассуждать в сравнении, то к нам ежегодно приходит порядка 100 тыс. заявлений различного характера. Это просьбы о помощи, сообщения о проблемных ситуациях, которые мы тоже стараемся решить. Но что касается самого проекта — это, конечно, очень эмоциональная история, касающаяся детей, пожилых людей, многодетных семей. И когда ты участвуешь в этом процессе, ты испытываешь огромное удовольствие от того, что можешь оказать реальную помощь этим людям. Я надеюсь, что этот проект будет продолжаться, и мы с удовольствием будем в нём участвовать.

— В рамках проекта практически в еженедельном режиме ваше ведомство обрабатывает запросы от RT о проблемах, с которыми сталкиваются иностранные граждане при подаче заявлений на гражданство или получении разрешительных документов. Собираете ли вы статистику по таким обращениям и помогает ли проект находить наиболее чувствительные пробелы в законодательстве, а также корректировать миграционные процедуры, учитывая конкретные проблемы граждан, обращающихся в проект?

— Законодательство само по себе не меняется. Для этого должны быть причины: ситуация в мире, в обществе, экономические запросы. Если количество обращений по тому или иному направлению деятельности увеличивается и проблемы нужно решать точечно, это говорит о том, что в законодательстве не всё хорошо. Поэтому мы меняем законы, исходя из таких запросов. Много было обращений, связанных с административными процедурами, которые были слишком проблематичны для граждан. Например, сбор документов, которые не всегда нужны даже правоохранительным органам и которые очень сложно собрать. Обращения помогали нам менять административные процедуры, чтобы людям становилось легче.

— За последние пять лет произошло много изменений в миграционном законодательстве. На что они были направлены?

— На упрощение процедур. Но речь не идёт о том, чтобы открыть все двери — и пожалуйста, любой может приехать в страну, оформить документы и приобрести гражданство. Это упрощение для тех, кто хочет работать на территории РФ, приехать в нашу страну и стать полноправными законопослушными гражданами. Для них процедуры должны быть простыми, понятными и не создавать излишних проблем.

Если говорить о последних пяти годах, то в сфере миграционного законодательства принято более 40 законов. На это повлияли и пандемия COVID-19, и геополитическая ситуация в мире. И мы надеемся, что эти 40 законов, которые были приняты, стали определённым этапом в развитии миграционного законодательства.

В 2019 году была принята поправка к законодательству, которая существенно помогла иностранным гражданам: вид на жительство стал бессрочным. Ранее он выдавался на пять лет. Также введена ответственность принимающей стороны, которая, приглашая иностранца, должна отвечать за соблюдение цели въезда этого гражданина и отвечать за его пребывание на территории РФ. Сокращены сроки рассмотрения материалов по вопросам гражданства с шести месяцев до трёх. Упрощена процедура приобретения гражданства нашими соотечественниками — гражданами Украины, Казахстана, Белоруссии и Молдовы. Также граждане Украины, Молдовы и Казахстана стали получать разрешение на временное проживание без учёта квоты.

В 2020 году начали создаваться комиссии в субъектах РФ по распределению разрешений на временное проживание в пределах квоты. Полномочия субъектов позволяют регулировать поток иностранных граждан: приостанавливать или ограничивать выдачу патентов, а также распределять квоты. Этим как раз занимаются комиссии. Если специалист нужен для субъекта, то комиссия может принять решение и выделить квоту для получения разрешения на временное проживание. В дальнейшем процедуры получения вида на жительство и приобретения гражданства для него будут упрощены.

— Какие поправки были приняты в период пандемии?

— С учётом пандемийных историй мы внесли изменения, в соответствии с которыми трудовые патенты можно выдавать неограниченное количество раз без выезда с территории РФ. Это тоже помощь, так как иностранцы выезжали просто для того, чтобы обнулить свой статус. Если ты находишься на территории РФ законно, ты можешь продлить свой статус, получить новый патент без выезда. В период пандемии мы также указом президента РФ отрегулировали процесс изменения цели въезда, но затем поняли, что данная норма может быть закреплена на постоянной основе. На сегодняшний день иностранный гражданин, который пребывает на территории РФ в безвизовом порядке, может поменять цель въезда на рабочую без выезда из России.

Ещё одним существенным изменением в законодательстве стала возможность детей-сирот, которые взрослеют, выходят из учреждений и не обеспечены жильём, регистрироваться по муниципальным образованиям. Это позволяет им устраиваться на работу и иметь регистрацию по месту жительства. В дальнейшем уже им предоставляется жильё.

В 2022 году был принят закон, в соответствии с которым иностранные студенты государственных учреждений теперь могут получать разрешения на временное проживание для цели обучения. У нас учатся порядка 350 тыс. иностранцев. Теперь им не надо оформлять визу, если это визовые страны. Не надо продлевать миграционный учёт, потому что они получают разрешение на временное проживание для целей обучения на весь срок обучения. Затем в течение полугода после окончания учреждения они имеют возможность получить вид на жительство.

— Как осуществляется контроль за иностранными гражданами?

— С конца 2021 года введено условие прохождения дактилоскопической регистрации для иностранных граждан, которые прибывают в Россию на работу на срок свыше 90 суток.

В прошлом году у нас на территории РФ находились порядка 5,7 млн иностранных граждан, 4,2 млн из них прошли эту процедуру. Выявлялись лица, которые были в розыске, и въезд им был закрыт. Мы стремимся к тому, чтобы дактилоскопическую регистрацию иностранцы проходили при пересечении границы, но это будет в будущем, когда все наши пункты пропуска будут обеспечены соответствующей дактилоскопической аппаратурой.

28 апреля текущего года была принята новая редакция закона «О гражданстве РФ», которая вступит в силу 26 октября. Она продолжает традиции действующего федерального закона и направлена на то, чтобы соотечественники, желающие приехать на территорию РФ, могли беспрепятственно приобретать российское гражданство. Соотечественники — это лица, которые ментально близки российскому народу, владеют русским языком, ранее сами или их родственники по прямой восходящей линии проживали на территории РФ. Данной категории будет упрощена процедура приобретения гражданства.

При этом в законе «О гражданстве РФ» расширены процедуры прекращения гражданства РФ. За совершение преступлений, обозначенных в соответствующей статье данного закона, гражданство будет прекращаться. Это направлено на защиту российского общества от лиц, которые не желали быть гражданами Российской Федерации, в полной мере соблюдая и права, и обязанности гражданина РФ, а приобретали гражданство, чтобы навредить РФ и совершить эти преступления.

На сегодняшний день мы не прекращаем работу над совершенствованием миграционного законодательства. Уже второй год МВД вместе с федеральными органами исполнительной власти и администрацией президента РФ работает над законопроектом, который будет регулировать правовое положение иностранных граждан на территории РФ. Это очень объёмный процесс и объёмный закон. Фактически произойдёт систематизация законодательства, связанного с пребыванием иностранных граждан, а также их въездом и миграционным учётом, но это будет в будущем.

— После принятой в 2018 году новой концепции миграционной политики для многих категорий граждан значительно упростили порядок приёма в российское гражданство. На ваш взгляд, нет ли рисков или подводных камней в дальнейшем упрощении правил приёма в гражданство? Есть ли грань, после которой контроль над миграционными потоками может быть утрачен?

— Любое упрощение процедур должно быть взаимосвязано с контролем над пребыванием иностранных граждан и усилением безопасности. Соответственно, в любом законопроекте и законе, который мы принимаем, эти составляющие присутствуют. Я уже рассказала о дактилоскопической регистрации. Благодаря этой процедуре процент выявления лиц, нежелательно находящихся на территории РФ, увеличился. Таких людей мы удаляем с территории РФ и закрываем им въезд в зависимости от тяжести совершëнного ими преступления либо административного правонарушения.

На сегодняшний день контроль за миграционными потоками осуществляется в рамках правоохранительной деятельности и полицейских функций в соответствии с законом «О полиции». Мы ушли от плановых проверок, которые показали неэффективность. Когда люди знают, что придёт проверка, никаких нелегальных мигрантов мы не наблюдаем. Только внезапные проверки могут дать результат, и тогда выявляются лица, которые нарушают миграционное законодательство в части миграционного учёта либо в части осуществления трудовой деятельности.

— А решается ли проблема так называемых фиктивных браков, когда иностранцы лишь на бумаге узаконивают отношения с целью получения гражданства?

— Из законов, в том числе «О гражданстве РФ», уходят такие нормы, как приобретение гражданства по браку. Много было споров по данной теме. Кто-то говорил, что это неправильно, но мы, к сожалению, наблюдали определённое количество фиктивных браков.

Несмотря на то что у нас в законодательстве такого понятия нет, тем не менее признаки фиктивности были, когда заключение брака осуществлялось именно с целью приобретения гражданства РФ. То есть супруги не проживали вместе, зачастую имели огромную разницу в возрасте, и, когда мы проводили опросы (а мы вынуждены их проводить, когда видим признаки фиктивности), люди иногда даже не могли назвать имя своего супруга или дату его рождения. Соответственно, только наличие ребёнка в браке будет являться основанием для упрощения процедуры приобретения гражданства. От нормы, которая даёт фиктивный результат, мы ушли.

Это также касается установления отцовства. Казалось бы, это благое намерение, которое мы в своё время внесли в законодательство и упростили процедуру по установлению отцовства, но вместе с тем мы увидели всплеск новых отцов. Но, естественно, они не принимали участия в воспитании детей, поэтому с помощью прокуратуры такие акты аннулировались — и аннулировались, соответственно, те последствия, благодаря которым они приобретали статус. Я имею в виду приобретение гражданства или получение вида на жительство. Поэтому с точки зрения контроля за миграционными потоками в законодательстве делается усиление и расставляются акценты.

В проектируемом законе о въезде и выезде, проживании и пребывании иностранных граждан на территории РФ также вводится новое понятие — контролируемое пребывание для иностранных граждан. Это означает, что контроль будет усилен за гражданами, которым закрывается въезд в Россию, но в силу определённых обстоятельств они некоторое время должны здесь находиться — например, в силу уголовно-процессуальных действий. Такие лица должны будут отмечаться в территориальных органах внутренних дел, и менять место жительства по самостоятельному выбору они не смогут. К этой категории также будут относиться граждане, которые проходят лечение и должны находиться на территории РФ.

— Довольно много поступает обращений от граждан о том, что есть проблемы с квотами на оформление разрешений на временное проживание. Вроде как у людей есть основания для получения, но квоты им не выделяют. По каким причинам это происходит?

— Раньше квоты были и распределялись, но действительно приходили жалобы, так как люди не понимали, каким образом их выдают. Как я уже говорила, на сегодняшний день в субъектах созданы комиссии по распределению квот для разрешения на временное проживание, куда входят сотрудники органов внутренних дел, представители субъектов РФ, представители органов безопасности. Гражданин подаёт заявление, сообщает о своей специальности, образовании, и комиссия принимает решение, выделить квоту или нет. Поэтому говорить о том, что есть основания для получения квоты, — это не совсем правильно, потому что в законе таких оснований нет. Решение принимает комиссия. Но надо отметить, что мы ежегодно сокращаем количество квот, так как расширяются основания получения разрешительных документов для проживания соотечественников на территории РФ. Однако если субъектам необходимы эксклюзивные специалисты, как раз квота для разрешения на временное проживание им может быть выделена.

При этом в 80 субъектах РФ у нас существуют государственные программы по переселению соотечественников из-за рубежа, и это тот институт, который позволяет иностранным гражданам переселиться в тот или иной субъект, обладая определённой специализацией, профессией и желанием субъекта принять того или иного специалиста на свою территорию.

Кроме того, к сожалению, наблюдается тенденция, когда гражданин, который обязан иметь патент, не желая уплачивать авансовый налоговый платёж, стремится получить именно разрешение на проживание по квоте. Это, наверное, не совсем правильный подход. Всё-таки на сегодняшний день миграционное законодательство мы постарались реформировать таким образом, чтобы люди, которые приезжали в Россию работать без цели постоянного проживания, в упрощённом порядке получали разрешительные документы, а для тех, кто является нашим соотечественником и желает связать свою судьбу с РФ в полном смысле этого слова, были упрощены процедуры приобретения гражданства и вида на жительство.

— Перед ГУВМ поставлена большая задача: сформировать миграционные подразделения территориальных органов МВД России в новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях — и наладить там выдачу российского гражданства в упрощённом порядке. Как проходит этот процесс?

— В новых субъектах РФ мы совместно с органами внутренних дел формируем полноценные подразделения по вопросам миграции. На сегодняшний день принимаются на работу сотрудники, способные выполнять весь функционал, связанный с миграционным законодательством. На первых этапах мы помогали данным подразделениям, командировав туда сотрудников подразделений по вопросам миграции с других территорий РФ для обучения. На сегодняшний день государственные услуги гражданам РФ оказываются в полном объёме. Что касается паспортизации, то, естественно, она идёт полным ходом. На сегодняшний день созданы все условия для того, чтобы ежедневно принимать и обрабатывать порядка 16—18 тыс. заявлений о приобретении гражданства, и до 1 сентября, мы полагаем, этот процесс будет завершён.

— К нам поступают обращения от инвалидов, малоподвижных пенсионеров, которые не в состоянии отстоять очередь за паспортом. Как вы ведёте работу с такими категориями граждан?

— Сегодня в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике существует электронная очередь, в соответствии с которой можно записаться всем желающим, и это действительно очень удобно. Что касается малоподвижных граждан, инвалидов, престарелых, то нами совместно с субъектами РФ на новых территориях созданы передвижные мобильные группы, которые выезжают и оказывают данную услугу по выдаче паспорта на дому. У нас есть возможность фотографирования, дактилоскопирования, принесения присяги и исполнения гимна, и мы стараемся доехать до каждого адреса. Поэтому, если есть отдельные обращения, присылайте. Мы вам будем очень признательны и сможем оперативно оказать содействие в получении паспорта. Списки формируются, и постепенно эта категория граждан будет также документирована.

— Как будет меняться миграционная политика в ближайшие годы? Как расставлены приоритеты?

— 12 мая 2023 года президентом РФ внесены изменения в концепцию государственной миграционной политики, направленные на упрощение процедур приобретения гражданства нашими соотечественниками, изменение государственной программы по переселению соотечественников из-за рубежа и усиление безопасности. Те направления, которые мы с вами сегодня обсуждали, нашли своё отражение во внесении изменений в концепцию государственной миграционной политики, но, безусловно, на этом мы останавливаться не будем.

Учитывая, что концепция государственной миграционной политики рассчитана до 2025 года, сегодня МВД со всеми ведомствами, заинтересованными в нахождении мигрантов на территории РФ, работает над тем, чтобы либо эту концепцию изменить, либо принять новую. И конечно, МВД не стоит в стороне от цифровизации, которая сейчас проходит во всех ведомствах. Это коснулось и миграционной составляющей. На сегодняшний день мы стараемся предоставить возможность гражданам получать государственные услуги через единый портал государственных услуг. Сегодня не выходя из дома можно получить регистрацию по месту пребывания в электронном виде. Работодатель может направить уведомление о принятии на работу иностранных граждан. Есть возможность самостоятельного уведомления иностранными гражданами о постановке на миграционный учёт при определённых обстоятельствах. Этот спектр услуг в электронном виде мы будем расширять и дальше.