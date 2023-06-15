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Диетолог Мещерякова посоветовала отказаться от ледяных напитков и супердиет летом

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Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, как скорректировать рацион, чтобы в жару чувствовать себя энергичным.
Диетолог Мещерякова посоветовала отказаться от ледяных напитков и супердиет летом
  • Gettyimages.ru

Прежде всего необходимо заменить жирную пищу овощами и фруктами, а жирное мясо, такое как свинина или баранина, — на более лёгкое (индейка, постная говядина), чтобы снизить нагрузку на организм во время летней жары, сообщила она в разговоре с Life.ru.

Для поддержания здорового веса в летний период специалист советует есть больше высокобелковой пищи (яйца, рыба, курица).

Во избежание сбоя в работе иммунной системы Мещерякова посоветовала не пить ледяную воду, а также меньше употреблять кофе и чая, так как они содержат кофеин, который обезвоживает организм. Стоит отказаться и от пакетированных соков из-за чрезмерного содержания сахара.

По словам врача, летом не стоит придерживаться никаких супердиет, поскольку ограничение в пище может привести к ухудшению самочувствия, особенно в жаркую погоду.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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