Диетолог Мещерякова посоветовала отказаться от ледяных напитков и супердиет летом

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, как скорректировать рацион, чтобы в жару чувствовать себя энергичным.

Прежде всего необходимо заменить жирную пищу овощами и фруктами, а жирное мясо, такое как свинина или баранина, — на более лёгкое (индейка, постная говядина), чтобы снизить нагрузку на организм во время летней жары, сообщила она в разговоре с Life.ru.

Для поддержания здорового веса в летний период специалист советует есть больше высокобелковой пищи (яйца, рыба, курица).

Во избежание сбоя в работе иммунной системы Мещерякова посоветовала не пить ледяную воду, а также меньше употреблять кофе и чая, так как они содержат кофеин, который обезвоживает организм. Стоит отказаться и от пакетированных соков из-за чрезмерного содержания сахара.

По словам врача, летом не стоит придерживаться никаких супердиет, поскольку ограничение в пище может привести к ухудшению самочувствия, особенно в жаркую погоду.

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