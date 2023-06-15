Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Почти 80% российских компаний повышали зарплаты сотрудникам в течение последнего года

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
В течение последнего года повышение зарплат сотрудников провели в 77% российских компаний. Чаще всего о недавнем повышении зарплат рассказывали работодатели из сферы логистики, производства и услуг. Результаты опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob имеются в распоряжении RT.
Почти 80% российских компаний повышали зарплаты сотрудникам в течение последнего года
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. 

В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6—12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышения прошло от года до двух, сообщили 8% работодателей. 6% не повышали зарплаты работникам уже более двух лет.

О том, что оклады пересматривали несколько месяцев назад, малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (60% против 42%). Тех, кто повышал зарплату от года до двух лет назад, больше всего среди компаний с численностью персонала свыше 1000 человек (17%).

О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%). Повышавших зарплату 6—12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (29 и 24% соответственно).

Работодатели из Екатеринбурга и Новосибирска чаще других сообщали, что повышение проводилось совсем недавно. Тех, кто делал это от полугода до года назад, больше всего в Санкт-Петербурге (26%) и Новосибирске (24%).

В опросе приняли участие представители 1 тыс. предприятий и организаций из всех округов страны.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, должны ли работать подростки и в каких профессиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить