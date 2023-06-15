Почти 80% российских компаний повышали зарплаты сотрудникам в течение последнего года
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В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад.
В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6—12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышения прошло от года до двух, сообщили 8% работодателей. 6% не повышали зарплаты работникам уже более двух лет.
О том, что оклады пересматривали несколько месяцев назад, малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (60% против 42%). Тех, кто повышал зарплату от года до двух лет назад, больше всего среди компаний с численностью персонала свыше 1000 человек (17%).
О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%). Повышавших зарплату 6—12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний (29 и 24% соответственно).
Работодатели из Екатеринбурга и Новосибирска чаще других сообщали, что повышение проводилось совсем недавно. Тех, кто делал это от полугода до года назад, больше всего в Санкт-Петербурге (26%) и Новосибирске (24%).
В опросе приняли участие представители 1 тыс. предприятий и организаций из всех округов страны.
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