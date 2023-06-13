Диетолог Кабанов развеял миф о вреде майонеза
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Майонез изготовлен на основе растительных масел, которые состоят из ненасыщенных полезных жиров, необходимых для нормальной работы всех систем организма, объяснил специалист в интервью «Газете.Ru».
Холестерин, который содержится в таких жирах, важен для нормальной работы клеток, нервной системы, для синтеза витамина D, женских и мужских гормонов, крепости костей, отметил Кабанов.
«2—3 чайные ложки майонеза, или 15—20 г, являются рекомендованной нормой потребления продукта в день. Это поможет организму насытиться полезными жирами», — заключил диетолог.
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