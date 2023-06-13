Диетолог Кабанов развеял миф о вреде майонеза

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов заявил, что майонез хорошей рецептуры полезен для здоровья.

Майонез изготовлен на основе растительных масел, которые состоят из ненасыщенных полезных жиров, необходимых для нормальной работы всех систем организма, объяснил специалист в интервью «Газете.Ru».

Холестерин, который содержится в таких жирах, важен для нормальной работы клеток, нервной системы, для синтеза витамина D, женских и мужских гормонов, крепости костей, отметил Кабанов.

«2—3 чайные ложки майонеза, или 15—20 г, являются рекомендованной нормой потребления продукта в день. Это поможет организму насытиться полезными жирами», — заключил диетолог.

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