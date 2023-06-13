Врач Соловьёва назвала лишний вес фактором риска развития диабета у беременных

Врач-эндокринолог ГКБ №52 Яна Соловьёва рассказала, что у некоторых женщин во время беременности выявляют гестационный сахарный диабет, который носит временный характер, однако может осложнить беременность и роды и привести к родовым травмам у ребёнка.

Гестационный сахарный диабет — это временно извращённая реакция организма беременной женщины на любую еду или жидкость, когда сахар в крови повышается абсолютно на все продукты, объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Нарушение углеводного обмена во время беременности может наблюдаться у женщин в возрасте старше 30 лет, у тех, у кого подобный диагноз наблюдался в предыдущие беременности, а также у кого рождались дети весом 4 кг и более.

Также в группе риска женщины, у которых есть родственники с диабетом, а также женщины с нарушением жирового обмена и избыточным весом, предупредила Соловьёва.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.