Лечебные организации Херсонской области укомплектовали препаратами на два месяца
- Gettyimages.ru
«Все лечебные организации, медпосты ПВР и мобильные бригады укомплектованы лекарственными препаратами и медизделиями, сформирован двухмесячный запас», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС.
В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.