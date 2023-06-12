Лечебные организации Херсонской области укомплектовали препаратами на два месяца

Все лечебные организации Херсонской области укомплектовали двухмесячным запасом медикаментов, заявили в Минздраве России.

«Все лечебные организации, медпосты ПВР и мобильные бригады укомплектованы лекарственными препаратами и медизделиями, сформирован двухмесячный запас», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС.

В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.