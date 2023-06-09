Сальдо сообщил об эвакуации более пяти тысяч человек с территорий Херсонской области
- РИА Новости
«К настоящему времени с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 5,8 тыс. человек», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, в числе эвакуированных 243 ребёнка и 62 маломобильных гражданина.
Он отметил, что работу спасателей усложняют обстрелы украинской армии.
Количество жилых домов, подтопленных из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тыс.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о начале работы по откачке воды из подвальных помещений в городе.