Специалист Соколов рассказал, какие мангалы можно считать безопасными

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с RT рассказал, как правильно выбрать мангал и какие модели будут самыми безопасными.

Эксперт подчеркнул, что большинство мангалов сделаны из стали. При этом он отметил, что в стальном мангале лучше не жечь дрова, а использовать угли, поскольку открытый огонь ускорит истончение металла.

«Выбирайте мангал с толстыми стенками (1,5—3 мм), он прослужит пять — десять лет. Также толстые стенки дольше сохраняют тепло, и мясо пропекается лучше. Мангалы из стали чаще делают разборными — они легче и удобнее для выездного пикника. У чугунного мангала стенки толще, сам он тяжелее — до 100 кг. Такой мангал прослужит в несколько раз дольше стального. Чугун боится резких перепадов температур, поэтому в холодную погоду разогревайте его постепенно. Чтобы не было коррозии, убирайте мангал от дождя и снега под навес или в чехол», — объяснил собеседник RT.

Специалист также отметил, что для поездок за город и для дачи подойдут переносные мангалы, которые помещаются в багажник автомобиля.

«Мангалы-дипломаты можно разобрать на листы и положить в сумку. Существуют также походные наборы из металлических стоек и шампуров, которые можно носить в рюкзаке и устанавливать над костром», — пояснил эксперт.

Соколов посоветовал не забывать о безопасности в процессе приготовления еды на огне: необходимо правильно установить конструкцию и не оставлять открытый огонь без присмотра.

«Подходящая температура для жарки шашлыка составляет 600—700°C — это в любом случае небезопасно и требует полного внимания шеф-повара», — уточнил он.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как пожарить шашлык на дачном участке с соблюдением требований закона.