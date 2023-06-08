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НАФИ: переплаты невысыпающимся россиянам составили 3,5 триллиона рублей в год

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Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, работодатели по всей России теряют из-за невысыпающихся сотрудников около 3,5 триллиона рублей в год.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведёт к снижению производительности труда», — говорится в статье РБК.

Согласно исследованию, это значит, что работодатель в эти дни переплачивает работнику.

В НАФИ подчеркнули, что сумма оказалась почти на 100 млрд рублей в месяц больше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что российские студенты планируют подрабатывать этим летом курьерами и официантами.

Также, по данным результатов исследования FinExpertiza, число россиян с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн в 2022 году.

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