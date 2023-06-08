НАФИ: переплаты невысыпающимся россиянам составили 3,5 триллиона рублей в год
«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведёт к снижению производительности труда», — говорится в статье РБК.
Согласно исследованию, это значит, что работодатель в эти дни переплачивает работнику.
В НАФИ подчеркнули, что сумма оказалась почти на 100 млрд рублей в месяц больше, чем в 2019 году.
Ранее сообщалось, что российские студенты планируют подрабатывать этим летом курьерами и официантами.
Также, по данным результатов исследования FinExpertiza, число россиян с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн в 2022 году.