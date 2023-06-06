«Известия»: число россиян с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн в 2022 году
При этом доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. рублей, то есть выше среднероссийского уровня, выросла до 36,2%, пишет газета.
Как утверждается, больше всего россиян, получающих больше среднего, живёт в Чукотском автономном округе (78,2% жителей региона, или 37,4 тыс. человек).
Минимальный процент таких жителей оказался в Ингушетии (4,4% населения региона, или 22,7 тыс. человек).
Ранее RT сообщал, что, согласно данным опроса, 38% россиян готовы учиться ради увеличения дохода, каждый четвёртый (25%) отметил, что его главной мотивацией является личностный рост, а 15% получают знания ради расширения кругозора.