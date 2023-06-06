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«Известия»: число россиян с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн в 2022 году

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Число россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году — до 53,1 млн. Об этом говорится в результатах исследования FinExpertiza, которые приводят «Известия».

При этом доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. рублей, то есть выше среднероссийского уровня, выросла до 36,2%, пишет газета.

Как утверждается, больше всего россиян, получающих больше среднего, живёт в Чукотском автономном округе (78,2% жителей региона, или 37,4 тыс. человек).

Минимальный процент таких жителей оказался в Ингушетии (4,4% населения региона, или 22,7 тыс. человек).

Ранее RT сообщал, что, согласно данным опроса, 38% россиян готовы учиться ради увеличения дохода, каждый четвёртый (25%) отметил, что его главной мотивацией является личностный рост, а 15% получают знания ради расширения кругозора.

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