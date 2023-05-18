Опрос: 38% россиян готовы учиться ради увеличения дохода

Согласно данным опроса, 38% россиян готовы учиться ради увеличения дохода, каждый четвёртый (25%) отметил, что его главной мотивацией является личностный рост, а 15% получают знания ради расширения кругозора.

«Несмотря на то что респонденты рассчитывают на увеличение дохода после получения знаний, 41% отметили, что не готовы тратить деньги на образование. Ещё 37% жалуются на нехватку времени для занятий, 14% заявляют об отсутствии желания и мотивации», — говорится в исследованиях центра «Зарплата.ру» и онлайн-университета востребованных профессий Skypro.

Респонденты также поделились страхами, которые останавливают их начать обучение. Наиболее распространённой причиной стала неуверенность в доведении дела до конца (71%). Почти каждый второй (43%) боится ошибиться с выбором направления для занятий. В равных долях (29%) специалисты переживают, что столкнутся со сложными задачами или не смогут стать востребованными профессионалами.

Всего в опросе приняли участие 1880 работающих россиян.

Ранее опрос показал, что более 70% взрослых россиян предпочли бы учиться онлайн.